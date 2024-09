Liverpool, cinquina al West Ham: Chiesa, assist acrobatico alla prima da titolare

Prima da titolare per Federico Chiesa nel Liverpool che batte 5-1 il West Ham e avanza nella Coppa di Lega inglese. I Reds, che fra una settimana ospiteranno il Bologna in Champions, vanno sotto per un'autorete di Quansah ma la ribaltano con una doppietta di Diogo Jota, il cui primo gol è propiziato da una sforbiciata dell'ex juventino. Chiesa lascia poi nella ripresa il posto a Salah, che timbra il provvisorio 3-1 prima della doppietta nel finale di Gakpo. Convincente vittoria per l'Arsenal, che si sbarazza per 5-1 del Bolton. Apre Rice, poi la doppietta di Nwaneri e i gol di Sterling e Havertz. Altra partita dal 1' per Calafiori.