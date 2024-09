Sergio Rico di gioia: papà e nuova squadra ad un anno e mezzo dal coma

Sergio Rico e Alba Silva sono diventati genitori . Nelle scorse ore il calciatore spagnolo e la moglie, che lo ha sostenuto durante tutto il difficile percorso di riabilitazione, hanno annunciato via social: " E nacque la luce delle nostre vite ". Per poi concludere: " Benvenuta al mondo Carla Rico Silva ". Parole a corredo di alcune immagini che ritraggo la wag in ospedale insieme alla piccola e al marito. Alba, laureata in giornalismo e molto attiva sui social , ha incontrato il calciatore quando lui iniziava ad essere uno dei più promettenti portieri spagnoli. Le nozze sono arrivate dopo sei anni di relazione nel giugno 2022. Il matrimonio si è tenuto nella parrocchia di Santa Ana, a Triana (Siviglia), un luogo molto caro ad Alba, perché legato alla sua gioventù.

Sergio Rico, la nuova squadra dopo l'incidente ed il coma

Dopo l'incidente a cavallo, avvenuto durante il pellegrinaggio di El Rocío il 23 maggio 2023 quando militava nel PSG, che lo ha portato a subire diverse operazioni e a un lungo periodo di riabilitazione, Sergio Rico è finalmente pronto a tornare in campo. Completamente ristabilito, il portiere spagnolo riprenderà la sua carriera calcistica all'Al-Gharafa, squadra del Qatar. Dopo le visite mediche di rito, firmerà il contratto e sarà presentato ai nuovi tifosi. Una vera svolta quindi per il calciatore che in seguito all'incidente dello scorso anno è finito in coma farmacologico durato 26 giorni. Superati questi momenti difficili, Rico ha finalmente ottenuto il nullaosta medico che gli permette di tornare alla carriera calcistica.