Fenerbahce, Mourinho show: pc davanti alla telecamera per protestare

Fenerbahce, Mourinho show: la protesta diventa virale

Dopo il derby perso contro il Galatasaray, il Fenerbahce aveva subito l'occasione di accorciare in classifica approfittando proprio del pareggio dei giallorossi. Un'opportuità che Mourinho non si è fatto sfuggire, vincendo per 2-0 sul campo dell'Antalyaspor. Una partita che è stata però molto tesa e in cui l'allenatore portoghese ha trovato un nuovo incredibile modo per protestare nei confronti dell'arbitro. Al 78' è infatti stata annullata la rete del raddoppio a Edin Dzeko per una posizione di fuorigioco. Una chiamata che, vedendo il replay, si è rivelata sbagliata e che Mourinho ha pensato di far notare in maniera molto particolare. Lo Special One ha infatti posizionato un pc con il fermo immagine del gol davanti alla telecamera per far vedere a tutti l'errore, oscurando per qualche momento la visione della partita. Un gesto che gli è costato un immediato cartellino giallo da parte dell'arbitro Aydin. Per sua fortunata l'errore non è stato così pesante, visto che il Fenerbahce è comunque riuscito a raddoppiare e a portare a casa i tre punti.