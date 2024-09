Sergio Rico di nuovo in campo dopo il terribile incidente: ecco dove giocherà

Ricordate Sergio Rico? L'ex portiere del Psg è tornato in campo e ha deciso di firmare per l'Al-Gharafa SC. Dopo il bruttissimo infortunio che ne ha compromesso la carriera, l'estremo difensore è ripartito dal Qatar e la società araba ha pubblicato un video con il comunicato proprio nella serata di domenica 29 settembre. Lo spagnolo ha passato un periodo molto difficile. Quel terribile incidente a cavallo, il coma per diverse settimane poi il risveglio e la riabilitazione. Momenti complicati ma con un finale positivo fortunatamente.