Osimhen: "Valgo più di 100 milioni, pochi al mio livello. Il Galatasaray..."

Osimhen ha quindi commentato la sua valutazione dopo i problemi nell'ultimo mercato per la clausola rescissoria inserita dal Napoli : "Valgo più di 100 milioni di euro. Ci sono pochi giocatori come me al Mondo che hanno raggiunto i miei stessi risultati ed il mio successo. Tutto è legato alle mie caratteristiche, alle cose che faccio in campo e alla mia qualità. Penso di meritare una valutazione importante. Sono consapevole del contributo che posso dare ad una squadra. La gente la pensa diversamente? Alcuni dicono 15 milioni di euro, altri dicono 100-120-150. Ognuno ha opinioni diverse".

Osimhen: "Derby con il Fenerbahce tra i più difficili al Mondo"

L'ex Napoli è quindi tornato sul suo primo derby di Istanbul, concluso con una vittoria per 3-1 sul Fenerbahce di José Mourinho: "Penso che sia uno dei derby più difficili al mondo. Quello che abbiamo visto prima della partita non era normale. C'era un livello di passione incredibilmente alto, andava oltre il calcio. Ero ottimista prima della partita perché volevamo fortemente i tre punti".

Galatasaray, Osimhen: "Mertens mi motiva, Icardi è una leggenda"

Infine un commento su due altri ex Serie A come Mertens e Icardi: "Avevo guardato alcune partite del Galatasaray grazie a Mertens, è una persona che mi piace moltissimo. Se dovessi descriverlo mi ci vorrebbe tanto tempo. Abbiamo passato molto tempo insieme, mi ha sempre motivato con i suoi discorsi. Sia lui che la sua famiglia sono molto preziosi per me. Icardi? Lo conosco da anni, prima di arrivare al Galatasaray. È una delle leggende di questo club e penso che imparerò qualcosa da lui. Quello che fa per segnare, i suoi assist... Ci aiuterà tantissimo. Lo stesso vale per Batshuayi, faremo del nostro meglio per la squadra".