Pavel come Nedved: tiro incredibile e un milione di corone ceche vinte così

Così come documentato anche da alcuni video che sono diventati presto virali sui social, Pavel si è piazzato qualche passo dietro il pallone e poi ha fatto partire un tiro che inizialmente sembrava essere indirizzato molto distante dall'obiettivo.

Sparta Praga, la challenge ed il tiro pazzesco di un tifoso

L'uomo però non aveva lasciato nulla al caso, calcolando che il tiro dritto avrebbe avuto una maggiore difficoltà di riuscita, quindi ha optato per per un calcio d'interno piede, dando un effetto esasperato al pallone, un po' come avviene nel lancio della boccia nel bowling, con la differenza che in quest'ultima disciplina la distanza dai birilli è di poco più di 18 metri, mentre nella challenge era di oltre 50 metri. Le immagini del video circolato in rete evidenziano inoltre come il pallone dopo essersi allontanato dal bersaglio, è lentamente rientrato verso il centro della porta, centrando quindi la miniporta e suscitando gli applausi e la gioia del pubblico presente allo Stadion Letná. L'abilità di Pavel ha però suscitato in qualcuno il dubbio che il tifoso potesse avere un passato da calciatore. Per lui è stato certamente un giorno indimenticabile, un po' meno per gli altri tifosi dello Sparta Praga che hanno dovuto incassare la dolorosa sconfitta del club contro il Sigma Olomouc, che ha vinto 3-2.