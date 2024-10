"Calafiori svapa in campo!": social in tilt, ma non era una sigaretta elettronica

Riccardo Calafiori è stato protagonista di un curioso fuoriprogramma durante la recente partita di Champions League tra Arsenal e PSG , suscitando perplessità e dubbi tra i tifosi. Molti spettatori hanno visto il calciatore portarsi alla bocca un oggetto passato da Declan Rice , considerandolo una sigaretta elettronica . Un abbaglio eclatante, poichè la realtà era ben diversa. Dopo un'attenta analisi del video, si è appurato che l'oggetto in questione era un normale gel energizzante, comunemente usato dagli atleti durante le partite per mantenere i livelli di energia.

Calafiori fuma in campo? La reazione sui social

L'immagine di Calafiori che avvicina un oggetto alla bocca è rapidamente diventata virale, soprattutto sui social media, con numerosi tifosi che hanno ironizzato sull'accaduto e portando la stampa inglese a enfatizzare l'episodio. "Cosa ha appena passato Rice a Calafiori? Sembrava una sigaretta elettronica, accidenti" hanno scritto alcuni utenti sui social, incuriositi da quanto accaduto in campo, mentre altri hanno rilanciato: "Calafiori che accende una sigaretta elettronica a metà partita è una follia, ma la cosa più folle è come mai Rice ce l'ha in tasca, come se fosse il loro porta-sigarette?". Nonostante l'equivoco, Calafiori ha disputato una buona partita, segnando il suo esordio da titolare in Champions League con una prestazione convincente nella difesa dell'Arsenal, che ha vinto il match 2-0 contro il PSG.