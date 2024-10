Neymar, nuovo sfizio: 9 milioni per un'isola privata

Neymar ha recuperato dal grave infortunio al ginocchio sinistro (lesione del legamento crociato anteriore) ed è tornato ad allenarsi con il club saudita dell'Al Hilal dopo un anno. Il brasiliano, però, continua a far parlare di sè per temi extra-calcistici. Sta facendo il giro del mondo, infatti, la notizia del nuovo particolare investimento dell'attaccante ex PSG e Barcellona. Neymar ha comprato un'intera isola in Brasile, precisamente Ilha do Japao, situata ad Angra dos Reis (nello Stato di Rio de Janeiro).