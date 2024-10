"Chi resta muore": Tampa, terrore per l'uragano e l'Argentina ora ha paura

MIAMI (Stati Uniti) - Anche i campioni del mondo si preparano per gli impegni ufficiali della pausa nazionali con l'Argentina chiamata a consolidare il primato nel girone di qualificazione sudamericano verso la Coppa del Mondo 2026. Delicato impegno sul campo del Venezuela , ma a tenere banco in queste ore nel ritiro dell'albiceleste sono le condizioni meteo. Si perchè la formazione di Scaloni è attualmente in ritiro a Miami ed è l'uragano Milton a tenere in apprensione tutti quanti. La Seleccion è chiamata a scendere in campo giovedì a Maturin eppure la partenza dagli Stati Uniti per il Venezuela è ad alto rischio e sta destando molta preoccupazione.

La situazione in Florida, Argentina in ansia

L'uragano ha raggiunto la categoria 5, con venti fino a 265 km/h che stanno tenendo con il fiato sospeso tutta la Florida. L'Argentina, che ha ritrovato Messi tra i convocati, è in attesa di conoscere ulteriori sviluppi, ma la preoccupazione cresce di ora in ora. Scaloni in conferenza stampa ha parlato così: “Abbiamo lavorato con calma, perché il posto è perfetto, ma questo problema si presenta sempre, soprattutto quando si tratta della sicurezza delle persone. È delicato", ha aggiunto il Ct con un visibile gesto di preoccupazione. Al momento le previsioni fanno sperare nella partenza precisa della Seleccion, le maggiori raffiche di vento sono infatti attese nella notte. Nel frattempo in molte città della Florida i cittadini continuano ad evacuare perché aspettano un vero disastro naturale. "Se decidono di restare, moriranno", aveva avvertito il sindaco di Tampa, Jane Castor prima dell'arrivo dell'uragano Milton. Ore di tensione, l'Afa resta in contatto con la Conmebol per valutare ogni avvenimento delle prossime ore, per mettere in sicurezza la nazionale argentina e per verificare se ci saranno le condizioni per disputare il match contro la vinotinto.