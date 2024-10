Israele-Francia, dove si gioca. Deschamps: "Contesto teso, restiamo nel calcio"

"Dobbiamo fare in modo che resti una partita di calcio, perché lo è. Evidentemente il contesto è molto teso, ma questa è purtroppo una realtà". Si è espresso così il commissario tecnico della Francia , Didier Deschamps , nella conferenza stampa in merito alle implicazioni extra calcistiche del match con Israele , in programma domani a Budapest e che sarà valido per la terza giornata di Nations League . Una gara di grande rilevanza per Les Bleus, che a settembre furono sconfitti dall'I talia di Luciano Spalletti. Una partita, quella di domani, in cui non ci sarà Kylian Mbappé .

Francia, Deschamps e l'assenza di Mbappé

"A settembre non c'era quasi nessun giocatore al 100% e abbiano affrontato due big match in tre giorni, ora ci sono diverse assenze e mi aspetto risposte positive da quelli che avranno l'occasione di giocare", ha proseguito Deschamps in merito alle due partite disputate lo scorso mese: oltre al ko con l'Italia, arrivò la vittoria sul Belgio. La vigilia del match contro Israele è stata a dir poco frizzante in casa francese, con il ct aspramente criticato per non aver convocato il capitano della squadra, Kylian Mbappè.

Eppure Deschamps ha difeso la scelta di non convocare l'attaccante del Real Madrid: "Il datore di lavoro del giocatore è la società e l'interesse delle nazionali e quello dei club è di solito comune, tranne che in qualche momento. Il fatto che i club possano essere attenti, non dico riluttanti, a causa del calendario... è un bene per le nazionali? No, certo ma io non sono qui per mettere in difficoltà il giocatore con la sua società. Ho preso una decisione, in base alle informazioni che avevo, Mbappè sabato scorso ha giocato col Real ma non l'intera partita, e nemmeno al 100%. Kylian cristallizza molte cose anche quando non c'è. Ma sono certo che è attaccato alla Francia".