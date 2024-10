Red Bull, nuova missione: riportare in alto il Paris Fc. E il Toro osserva

TORINO - Hanno ali abbastanza forti per resistere a qualsiasi prova di volo. Il colosso Red Bull ha un piano di espansione molto accurato nel mondo del calcio, dopo aver stravinto la scommessa in Formula 1. Passo dopo passo la galassia si espande: per ora l'Italia resta ancora alla finestra, in attesa di segnali che sarebbero oro colato dal punto di vista economico e manageriale, ma nel frattempo la marcia prosegue senza soste. Prossima stazione? Parigi. Il Paris Fc, più conosciuto in Francia come Pfc, sarebbe prossimo a diventare di proprietà di Bernard Arnault , attuale numero uno di LVMH nonché quinto uomo più ricco al mondo. Ma per L’Équipe, le manovre per l’acquisizione della società che guida la Ligue 2 con due punti di vantaggio su Lorient e Dunkerque sarebbero appoggiate dalla longa manus di Red Bull. In questa trattativa il presidente Pierre Ferracci manterrebbe il 30% del capitale fino al 2027, Red Bull prenderebbe parte alla compagine societaria con un 15%, mentre la famiglia Arnault diventerebbe azionista di maggioranza con il 55-56% delle quote.

La nuova realtà del Paris FC

Una mossa che può comportare un cambio di scenario nell'orizzonte del calcio francese, un movimento messo in crisi dal collasso dei diritti televisivi, ma che gode della presenza del Psg. La prospettiva che si profila, dunque, sarebbe quella di un duello tutto parigino per l'egemonia del calcio transalpino. Un contesto simile a quello verificatosi a Manchester, per esempio, col ribaltamento di fronte del City, capofila del City Football Group. Anch'esso sempre più capillare, proprio come Red Bull, che ha delle roccaforti importanti in Europa e non solo: Lipsia e Salisburgo sono le grandi certezze, a cui si aggiungono Leeds (Inghilterra, ma Red Bull detiene solo una quota di minoranza attraverso la sponsorizzazione), New York (Stati Uniti), Omiya Ardija (Giappone) e Bragantino (Brasile).

Torino, Red Bull punta l'Italia

E l’Italia? Red Bull confida di arrivarci presto. I tifosi del Toro, da sempre innamorati di questo marchio per evidenti ragioni, aspettano segnali che fino a questo momento non sono mai giunti: Cairo non ha ricevuto offerte ufficiali o manifestazioni d’interesse da parte del colosso austriaco, diventato una potenza mondiale nel settore delle bevande energetiche. Lo spiraglio, almeno nel cuore della gente, è stato aperto timidamente da una campagna di sponsorizzazione: Red Bull a settembre è infatti diventato Official Energy Drink Partner del Toro per la stagione 2024-25. Cosa vuol dire? Poco o niente, almeno nell’ottica di un cambio di proprietà. Ma i tifosi sperano che qualcosa possa cambiare.