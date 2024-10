Mancini continua a far parlare di sé: il giornalista non riesce a replicare

Non è un periodo semplice per l'Arabia Saudita di Roberto Mancini. L'ex commissario tecnico dell'Italia, che recentemente si è lamentato dei troppi stranieri in Saudi Pro League, si è reso protagonista di una sfuriata all'indirizzo di un giornalista giapponese. La sua nazionale non riesce a trovare continuità di risultati e il ko in casa contro i nipponici proietta ora i sauditi al terzo posto del Gruppo C. La qualificazione ai Mondiali 2026 in Messico, Canada e Stati Uniti non è compromessa, ma se il buongiorno si vede dal mattino...