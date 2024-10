Yildiz incoronato dall’Adidas, l’annuncio è di Messi: “Tu e altri dieci”

Il 10 ottobre è stato ufficialmente proclamato "Messi Day" da Adidas, il gigante dell'abbigliamento sportivo, per celebrare uno dei più grandi calciatori di tutti i tempi, Lionel Messi, in campo con l'Argentina nell'1-1 contro il Venezuela. Per commemorare questa occasione speciale, Adidas ha lanciato il nuovo pacchetto Messi F50 Stellar Triumph, una rivisitazione delle iconiche scarpe del Chameleon Pack, indossate da Messi nel 2010, anno memorabile nella sua straordinaria carriera.