Qualificazioni Euro U21, l'Italia sorride a metà! Mbangula titolare e i risultati

EDIMBURGO (Scozia) - Prezioso successo per il Belgio Under 21 che vince lo scontro diretto sul campo della Scozia nel gruppo B delle qualificazioni al prossimo Europeo di categoria. Per i Diavoli Rossi tre punti che permettono di salire al secondo posto in solitaria alle spalle della Spagna. Ad Edimnurgo termina 0-2 con la doppietta di Stassin entrato a 20' dalla fine al posto dello juventino Mbangula. Nel girone dell'Italia pari prezioso per gli uomini di Nunziata tra Irlanda e Norvegia. Gli azzurrini avranno l'ultimo match contro l'Irlanda, ora a -3, e basterà non perdere per mantenere il primato. Nell'altro match la Turchia batte la Lettonia per 3-0,