"Ero più forte di Ronaldo, il mio agente era Mendes. Ora faccio film porno"

L'ex calciatore Fabio Paim , tanti anni fa, sembrava un predestinato nel calcio. Considerato meglio di Cristiano Ronaldo ed ex compagno del portoghese allo Sporting Lisbona , la carriera di Palm ha poi avuto un netto cambio di direzione. Le sue speranze di gloria calcistica sono crollate quando è stato arrestato perché trovato in possesso di una quantità indeterminata di droghe illegali. E adesso, dopo essere finito nel dimenticatoio, ha deciso di intraprendere una nuova e particolare carriera: quella del pornoattore. Ronaldo lo considerava il giovane talento portoghese più promettente della sua generazione e subito dopo il trasferimento al Manchester United nel 2003, come riporta il 'The Sun', disse: "Se pensate che io sia bravo, aspettate di vedere Fabio Paim". Ma Paim, invece, 'gestito' anche lui dall'agente Jorge Mendes , tra continui prestiti in squadre minori portoghesi e al Chelsea (senza mai giocare) non è riuscito a imporsi a causa dei suoi vizi.

"A letto un leone. Bravo come nel calcio"

E ora è diventato protagonista di film porno. Con un debutto particolare, recitando con due donne. Tra cui Diana Cu de Melancia che, come riporta il 'The Sun', ha detto: "Pensavamo che sarebbe stato nervoso e non avrebbe funzionato ma Fabio si è rivelato un leone. Era bravo nel calcio ed è bravo nel porno. Sarà un successo. Spero che questo film sia il primo di molti con Paim". L'ex calciatore portoghese ha invece rivelato: "È difficile stare davanti alle telecamere, ma ce l’ho fatta e penso di avere talento per questo. Ho avuto un grande piacere e ho realizzato due sogni, realizzare il film e stare con due donne spettacolari".

Paim: la scommessa persa del Chelsea

Per gettarsi a braccia aperte verso il sogno di diventare un grande calciatore, Paim si separò dalla famiglia all’età di otto anni per unirsi all’accademia dello Sporting Lisbona. A 13 anni percepiva una rendita di oltre 4 mila sterline a settimana più un bonus di 150 mila sterline annui. Cifre che giustificavano le grandi aspettative della società, che non a caso un giorno vide il Chelsea bussare alla propria porta per aggiudicarsi in prestito il giovane talento. Trasferitosi a Londra ad agosto 2008, Paim giunse giunse a guadagnare con i Blues 10 mila sterline settimanali. Eppure, il centrocampista classe ’88 non scese in campo neppure una volta, se non con le riserve. La sua prima esperienza in un top club si concluse dopo 4 mesi e a mani vuote. Il talento c’era, la testa un po’ meno. Così anche con la maglia del Portogallo, con la quale non andò oltre la selezione Under 21. Lo Sporting lo rilasciò nel 2010, e da quel momento iniziò un tour in giro per il mondo che non gli valse però mai il riscatto sul terreno di gioco. Nel 2019, l'arresto per traffico di droga. Oggi, l'ex esterno si reca presso scuole e altri istituti per raccontare il proprio trascorso, sperando possa essere d'esempio.