Argentina e Brasile show: Messi spaziale, Raphinha doppietta, Danilo in panchina 90'

Tripletta e due assist. Lionel Messi ha trascinato l'Argentina nella vittoria per 6 a 0 sulla Bolivia nelle qualificazioni per i prossimi mondiali di calcio. Davanti al pubblico dello stadio Monumental de Nuñez la 'pulce' ha mostrato lo smalto dei tempi migliori. Ha aperto le marcature al 19' sfruttando un errore della difesa boliviana che gli ha consentito di involarsi in solitaria e di battere il portiere Billy Viscarra. Al 42esimo l'assist decisivo per l'interista Lautaro Martinez, in pieno recupero quello per Julian Alvarez. Al 69esimo il quarto gol dell'albiceleste, firmato da Thiago Almada, che ha capitalizzato un cross basso di Nahuel Molina. Poi ancora Messi, all'84' e all'86'. L'Argentina resta in testa al girone con 22 punti.