Tuchel nuovo ct Inghilterra: "Un privilegio". Quando inizia, comunicato ufficiale

LONDRA (Inghilterra) - Ora è ufficiale: Thomas Tuchel è il nuovo Ct dell'Inghilterra . Dopo l'esonero di Southgate a seguito della finale persa ad Euro 2024 contro la Spagna, termina il lavoro del traghettatore Lee Carsley ed è pronto ad aprirsi un nuovo ciclo con il tecnico tedesco ex Borussia Dortmund, Psg, Bayern e quel Chelsea che nel 2022 gli ha permesso di sollevare al cielo la Champions League nella finale contro il Manchester City. Una scelta che accontenta la FA e che lascia col cerino in mano un Manchester United che ancora riflette sul futuro di Ten Hag, ma che ora perde uno dei principali candidati a sostituire l'ex Ajax. Torna dunque oltre la manica Tuchel che avrà il compito di andare a sedersi su una delle panchine più prestigiose del mondo. Dopo Sven Goran Eriksson e Fabio Capello, Tuchel sarà il terzo tecnico straniero a guidare la squadra dei Tre Leoni.

L'Ingilterra ritrova Alexander Arnold

Tuchel: "Privilegio guidare l'Inghilterra"

Dopo il post criptico su 'X' che mostrava il cappellino abitualmente indossato da Tuchel, con tanto di stemma inglese, è arrivata l'ufficialià da parte della Federazione. Queste le prime parole di Thomas Tuchel: "Sono molto orgoglioso di aver avuto l'onore di guidare la squadra inglese. Ho sempre sentito un legame personale con il gioco in questo paese e mi ha già regalato alcuni momenti incredibili. Avere la possibilità di rappresentare l'Inghilterra è un enorme privilegio e l'opportunità di lavorare con questo gruppo speciale e talentuoso di giocatori è molto emozionante. Lavorando a stretto contatto con Anthony Barry come mio assistente allenatore, faremo tutto il possibile per rendere l'Inghilterra vincente e i tifosi orgogliosi. Voglio ringraziare la FA, in particolare Mark e John, per la loro fiducia e non vedo l'ora di iniziare il nostro viaggio insieme".