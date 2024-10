"Ero alla festa con Mbappé, la stessa cosa succedeva con Cristiano Ronaldo"

La difesa dell'avvocata di Mbappé

"Kylian Mbappé non è mai stato solo durante la festa, è sempre stato con le sue guardie di sicurezza" - ha spiegato l'avvocata Marie-Alix Canu-Bernard a TF1. Poi ha aggiunto: "Non si metterebbe mai in una situazione in cui ci sarebbe un rischio per lui e non ha niente da rimproverarsi. Per ora è stordito dall'attenzione dei media, ma è sereno. Non capisce di cosa è accusato". La legale ha spiegato di voler "presentare una denuncia per calunnia perché è impossibile lasciarsi diffamare in questo modo". Poi ha concluso: "Oggi era completamente calmo. Anche lui è andato ad allenarsi perché formalmente non ha nulla di cui sentirsi in colpa". Secondo le informazioni dell'Expressen, la polizia avrebbe sequestrato un paio di pantaloni neri, una maglietta e un paio di mutande. Al momento stando sempre al quotidiano, l'attaccante è considerato dalla giustizia di Stoccolma come "ragionevolmente sospetto", il grado più debole di presunzione di colpevolezza nella legislazione svedese.