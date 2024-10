Messi è sempre Messi, anche venti anni dopo. E al prossimo Mondiale...

Al Monumental di Nuñez, quartiere bene del Nord di Buenos Aires, Lionel Messi ha demolito la Bolivia con una tripletta nella vittoria per 6-0 per le qualificazioni ai prossimi Mondiali. Niente di nuovo, verrebbe da dire, se uno non ricordasse che l’ultimo hattrick con la sua Argentina, della quale è capitano, non fosse arrivato che contro la modestissima rappresentante di Curacao nel marzo del 2023 in amichevole. Un anno e mezzo dopo, per giunta in seguito a uno stop per problemi fisici abbastanza lungo, che a 37 anni è solito essere molto influente, la Pulga ha ripreso le sue vecchie abitudini, divertendosi in casa di quel River Plate dove da piccolo era stato provato in squadra insieme a Gonzalo Higuain. L’allora dirigenza Millonaria non decise però di puntare su di lui, e chissà quanti tifosi dei biancorossi di Buenos Aires abbiano anche ieri sospirato nostalgici pensando a quanto avrebbero potuto vedere a casa loro, almeno per i primi anni, in caso di una scelta diversa presa intorno al 1998. Quello che conta nel presente, tuttavia, è che Messi è arrivato a quota 112 reti ufficiali con la maglia della Selección, una cifra che lo eleva a miglior marcatore di sempre in America Latina. Sebbene ancora lontano dai 133 del suo rivale di sempre Cristiano Ronaldo, il capitano dell’Albiceleste ha dato nuovamente spettacolo davanti al pubblico amico, non solo realizzando la sua nona tripletta con la sua cara e amata Argentina, ma anche servendo due assist, uno sotto porta per Lautaro Martinez e uno con un sontuoso lancio di oltre trenta metri per Julian Alvarez. Una versione completa e assoluta l’ultima del campione Mondiale 2022 in Qatar, il quale sta vivendo il suo periodo in Nordamerica con la massima serenità e senza alcune pressioni, vent’anni dopo l’esordio nel calcio professionistico.