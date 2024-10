Douglas Costa, Juve sempre nel cuore: la risposta su Del Piero emoziona tutti

Dal Brasile all'Australia con la voglia di continuare a giocare a calcio. Douglas Costa ha scelto Sydney per proseguire nella sua carriera al di fuori dell'Europa dopo le ultime esperienze al Bayern Monaco e alla Juventus. La formazione australiana non è nuova perché 12 anni fa è andato a giocare lì anche Alex Del Piero , leggenda bianconera, che ha voluto provare un'esperienza lontano prima di chiudere con il calcio. Proprio dell'ex capitano della Juve ha parlato il brasiliano nella sua conferenza di presentazione.

Douglas Costa, Del Piero e le parole in conferenza

Un grande arrivo in casa Sydney Fc come lo era stato nel 2012 anche Alessandro Del Piero e proprio su di lui c'è stata una domanda in conferenza. Il brasiliano ha risposto così: "La pressione di giocare qui dopo Del Piero? Io non ho pressioni perché Ale è stato uno dei migliori giocatori al mondo. Non sono venuto per mettermi a confronto con lui. Lui è stato il mio idolo alla Juventus. Se tornasse a giocare mi piacerebbe anche giocare con lui".