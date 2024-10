Terremoto Tevez: “Deluso da tutti, pronto ad andare in tribunale”

Tevez: "Deluso dall'Indipendiente, andremo in tribunale"

Tevez è stato intercettato dai microfoni dell'emittente argentina in aereoporto, mentre stava per dirigersi in Corea del Sud per disputare un'amichevole benefica tra ex calciatori. Il classe 1984 ne ha approfittato per chiarire la sua situazione attuale con l'Indipendiente: "Auguro sempre il meglio ai ragazzi e alla squadra, ma non sono in buoni rapporti con la dirigenza. Non hanno apprezzato molto il mio lavoro. Non so se non andremo in tribunale, perché in questo momento è difficile mettersi d'accordo. Dicono che gli devo dei soldi, ma in realtà sono loro ad essere in debito con me. Ho allenato l'Independiente quasi gratis nel momento peggiore, ma mi hanno mentito e deluso tutti".