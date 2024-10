Mancini, addio Arabia? È scontro con tifosi e giocatori: "Inaccettabile"

Pari, rabbia e polemiche. Di certo Roberto Mancini non immaginava così la sua avventura sulla panchina dell’Arabia Saudita. Ma tra risultati che non arrivano, giocatori che sembrano non seguirlo e tifosi in rivolta, l’avventura del Mancio nel calcio dei petrodollari sembra sempre più vicina a concludersi. Il pari contro il Bahrain potrebbe essere la goccia che fa traboccare un vaso ormai colmo. Perché i sauditi sono terzi nella classifica di qualificazione al prossimo Mondiale, i punti raccolti sono meno di quelli che si aspettavano gli sceicchi e l’aria intorno all’ex ct azzurro è di tempesta. Attorno a Mancini sembra essersi creato un vuoto rassegnato, mentre l’opinione pubblica gli dà contro a ogni vittoria che non arriva, con i giornalisti che non perdono occasione di muovergli critiche a ogni apparizione.