Nani, il tifoso chiede un autografo e lui... gli ruba la maglia: denunciato

La fuga di Nani e la delusione del tifoso

Da un potenziale momento di gioia alla delusione più totale: è quanto esperito dal tifoso dell'Estrela da Amadora giunto fin fuori lo stadio per ricevere un suo autografo. Il deplorevole episodio ha portato ovviamente ad una reazione del fan che, stando a quanto riportato dal Sun, avrebbe commentato così la vicenda: "Purtroppo oggi un calciatore dell'Estrela da Amadora mi ha rubato una maglietta che avrebbe dovuto autografare. Circa tre o quattro settimane fa, mentre curiosavo su Vinted, ho trovato una maglietta da partita non ufficiale (non indossata da lui), ma aveva delle toppe applicate per farla sembrare una maglietta da partita. Il venditore ha chiaramente affermato che non era ufficiale, né indossata in una partita. Ho acquistato la maglietta e l'ho ricevuta mercoledì. Emozionato, oggi (ieri, ndr), dopo l'allenamento, sono andato allo stadio Estrela da Amadora per ottenere il suo autografo. Non appena l'ha visto, mi ha subito chiesto da dove provenisse e dove l'avessi preso. Ho sempre spiegato che l'avevo comprato io e ho anche mostrato le prove". Ha proseguito poi spiegando nel dettaglio la reazione di Nani: "Ha afferrato la maglietta, chiedendo di toglierla dalla mia gruccia, poi l'ha poggiata sul sedile del passeggero della sua auto ed alzando il finestrino è scappato via. Per qualche minuto sono rimasto completamente scioccato da quello che era appena successo..."