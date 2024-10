Calcio sotto shock: l’ex Psg e Marsiglia muore a soli 35 anni

Lutto nel mondo del calcio perché nella serata di giovedì è venuto a mancare Abdelaziz Barrada, per tutti Abdel. Centrocampista classe 1989, secondo quanto riportato da alcuni media in Marocco, è morto all'età di 35 anni a seguito di un infarto. Nel 2021 l'addio al calcio dopo aver vestito maglie importanti come quelle di Psg, Marsiglia e Getafe in Spagna e alla notizia della sua morte sono arrivati tantissimi messaggi di cordoglio.

Barrada, dal Psg all'Europa League: la sua storia

Abdelaziz Barrada, conosciuto anche come Abdel, è stato uno dei centrocampisti marocchini più talentuosi della sua generazione, capace di lasciare il segno su diversi campi in Europa, in Asia e in Nord Africa. Nato in Francia nel 1989, Barrada ha iniziato la sua carriera nelle giovanili del Psg. Il suo talento lo ha portato nel 2010 a trasferirsi in Spagna, al Getafe, dove ha iniziato nella squadra B prima di guadagnarsi un posto nella prima squadra. Con il Getafe, Abdel ha avuto la possibilità di giocare due stagioni nella Liga spagnola, il campionato che lo avrebbe consacrato al calcio internazionale.

A Getafe, il giovane marocchino si è fatto notare per la visione di gioco, la precisione nei passaggi e l’abilità nei calci piazzati, caratteristiche che gli hanno permesso di partecipare anche alla prestigiosa Europa League. Nel 2013, Abdel ha deciso di intraprendere un nuovo capitolo trasferendosi all'Al Jazira negli Emirati Arabi Uniti, un'esperienza insolita per un calciatore europeo così giovane, ma che ha dimostrato la sua versatilità e l'adattabilità a diversi stili di gioco. Nonostante il trasferimento in Asia, la voglia di giocare in Europa era forte: l'anno seguente è ritornato in Francia per indossare la maglia del Marsiglia. A chiudere la carriera ha girato negli Emirati, prima di andare in Turchia sll'Antalyaspor e tornare in Spagna al Gimnastic.