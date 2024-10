Il fallimento Mancini e la clamorosa idea Arabia: la leggenda Juve in panchina?

Mancini-Arabia Saudita: separazione inevitabile

A questa caduta di stile va aggiunto il brutto gesto rivolto a un tifoso in tribuna, reo di averlo criticato. Insomma: tra l’Arabia Saudita e Mancini non c’erano più i presupposti per proseguire insieme. Il commissario tecnico non aveva neanche in mano lo spogliatoio: "La sua è una mentalità disfattista", si era lamentato il centrale dell’Al Nassr, Ali Lajami, lo scorso 10 ottobre dopo la sconfitta contro il Giappone. Una risposta piccata verso il tecnico italiano, colpevole di aver detto che l’Arabia Saudita non è in grado di competere con le formazioni più blasonate. E così si è arrivati alla separazione.