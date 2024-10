"Mi fa schifo il mio cognome, dimenticatelo": Maradona Jr e il discorso che sorprende

Diego Maradona Jr. , che sta cercando di rilanciare la sua carriera da allenatore in Spagna al timone dell’ Ud Ibarra , è tornato a far parlare di sé per recente discorso motivazionale che ha fatto subito scalpore. Dopo esperienze difficili in Italia, il nuovo ruolo di allenatore rappresenta per il figlio della leggenda del Napoli un’opportunità importante per affermarsi. Le parole di Dieguito rese “El Chiringuito” hanno rapidamente catturato l’attenzione del pubblico, diventando virali sui social e mostrando la grinta con cui sta affrontando questa nuova sfida.

Maradona jr, il discorso motivazionale e le parole sul padre

"Dimenticate il mio cognome, mi fa schifo. Non è facile, ma dimenticatelo", con queste parole Diego jr ha esortato il suo nuovo team, mostrando così quanto sia determinato nel costruirsi una propria identità. Poi parlando di obiettivi ha aggiunto: "Sono qui per vincere. Devo vincere, perché non ho lasciato i miei figli a cinque ore di aereo per continuare a perdere partite". Parlando poi del suo celebre papà (scomparso il 25 novembre 2020 all’età di 60 anni), Maradona jr ha affermato: “Per i bambini i genitori sono dei supereroi. E per me lui è sempre stato così”. Ed ancora: "Io sono un essere umano, il più grande non era un essere umano, era di un altro pianeta. Mio padre era il migliore al mondo per me”. Dopo la deludente esperienza con il Pompei, Diego Maradona Jr. è ora determinato a riscattarsi in Spagna. "È un’esperienza di cui avevo bisogno. In questo quartiere mi hanno dato tanto amore in un giorno. Le persone devono amarmi per quello che sono come persona, non per il cognome che ho", ha ammesso l'allenatore.