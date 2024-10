È sempre Gattuso: "Resto e combatto. Sarebbe facile mollare, però…"

Tempra e spirito sono rimasti quelli che aveva da calciatore. Quando era idolo della San Siro rossonera e di tutta Italia se indossava la maglia azzurra. È così che da un paesino in Calabria è diventato campione del Mondo. Gennaro Gattuso è quello che non molla mai . Niente. A nessuno. Da allenatore dell’ Hajiduk Spalato è riuscito a portare il club testa alla Serie A croata, con 21 punti in nove giornate ancora senza sconfitte, con 16 gol a segno e solo 5 subiti. In cambio però non sta ricevendo quell’assistenza che dovrebbe essere il minimo sindacale per ogni allenatore. Ci sono problemi con gli stipendi dei giocatori e questa situazione ha portato alle dimissioni del direttore sportivo Nikola Kalinic , già giocatore di Gattuso ai tempi del Milan (stagione 2017-18) e che aveva fortemente voluto il popolare “Ringhio” sulla panchina dell’Hajduk.

Le parole di Gattuso

Kalinic se n’è andato, Gattuso no. Non se ne parla. «Sarebbe facile mollare, lasciare - ha detto l’ex mediano - ma deluderei i miei ragazzi. Ho deciso di rimanere e di continuare a combattere». Anzi, ha fatto di più: ha regalato ben 35 iPhone ai suoi giocatori. Un gesto dimostrativo per far loro capire che sono tutti sulla stessa barca. Qualcuno potrà obiettare che Gennaro Gattuso può permettersi tutto questo grazie a quello che ha guadagnato da calciatore e poi da allenatore, ma forse ci si dimentica che una situazione simile gli è già successa. A Pisa. Dopo aver infatti portato i nerazzurri dalla C alla B, vincendo la finale playoff contro il Foggia di Roberto De Zerbi, Gattuso si ritrovò a combattere una crisi societaria. Accadde nel biennio dal 2015 al 2017 proprio appena di prendere in mano il Milan del quale era stato una leggenda: iniziò con la Primavera, ma si ritrovò ben presto alla guida della prima squadra.

L'avventura a Pisa

Riparlando della sua avventura a Pisa, Gattuso ha in seguito svelato di come dovesse fermarsi anche a comprare l’acqua minerale al supermarcato prima degli allenamenti. Mancava tutto. Dopo la promozione, proprio per portare alla luce la grave situazione del club inadempiente verso giocatori e dirigenti, decise di dimettersi, ma poi tornò sui propri passi. Anche in quel caso disse che non poteva abbandonare i suoi ragazzi, sarebbe stato come tradirli. Tenne botta e guidò la squadra fino alla fine della stagione, senza riuscire ad evitare l’immediato ritorno in Serie C. Nacque allora una nuova era a Pisa con la famiglia Corrado e adesso anche con Knaster. Non è riuscito a godersi i momenti più belli sotto la torre pendente e il rischio è che le cose vadano a finire allo stesso modo anche con l’Hajduk Spalato. Ma lui non ci pensa, non fa calcoli. Combatte ogni giorno come faceva da calciatore. Quando gli dicevano che aveva solo corsa e non i piedi per arrivare a certi livelli. Va contro la logica o semplicemente le apparenze. Riesce anche a trovare il tempo per sdrammatizzare come qualche giorno fa quando in conferenza stampa gli hanno dato da bere l’acqua di cocco. Quando se n’è accorto, la sua espressione era emblematica.