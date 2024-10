Rodri e il no ai social: perché il vincitore del Pallone d'Oro non li usa

Rodri e la scelta di non avere profili social: il motivo

Perché Rodri ha scelto di non avere un profilo social? Per meglio comprendere la singolare decisione del neo vincitore del Pallone d'Oro occorre guardare al suo passato. Nel corso di un'intervista a BBC Sport Football Daily, il calciatore ha spiegato i motivi che lo hanno portato a tale decisione: "I social? Quello che posso dire è che è una decisione che ho preso molto, molto presto. Non era normale che un ragazzo della mia età avesse quella personalità tale da dire di no, perché normalmente si fa quello che fanno gli altri ragazzi. È stato qualcosa a cui ho detto di no all'inizio e l'ho mantenuto fino alla fine, quindi non è una decisione che ho preso tre anni fa. Per me è stato facile non avere social perché non ho mai avuto bisogno di quella sensazione". Poi ha aggiunto: "Il problema che penso oggi in questa società è che dicono: ‘Oh, ne hai bisogno, hai bisogno di questo, hai bisogno di quello'. E alla fine dici: ‘Oh, ho bisogno di tutte queste cose? No, non ho proprio bisogno di tutte queste cose'. E questo è qualcosa che apprezzo davvero della mia decisione, e quello che posso dire è che mi piace vivere la vita così com'è. La vita reale...".