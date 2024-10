Ronaldo, rigore fatale al 96’: Pioli fuori dalla Coppa, lo smartphone del tifoso...

Notte amara per l'Al Nassr che saluta precocemente la King Cup perdendo per 1-0 la sfida contro l'Al-Taawoun. Eliminazione per Stefano Pioli e tanti rimpianti per quanto accaduto nella sfida degli ottavi di finale. Si perchè a condannare al ko i gialloblù è la stella della formazione: Cristiano Ronaldo. Partita equilibrata e sbloccata al 71' dall'Al Taawoun, poi al 96' il colpo di scena: calcio di rigore per il possibile pareggio. Sul dischetto ovviamente l'asso portoghese che, come in un remake di Euro 2024 contro la Slovenia, non capitalizza la grande chance per poter essere decisivo. Palla sopra la traversa e cocente eliminazione con Cristiano che dopo il match ha postato su Instagram: "Ogni sfida è un'opportunità per crescere". Ma non è finita qui...