“Allegri valutato e… scartato dallo United: perché gli è stato preferito Amorim”

Dopo l'esonero di Erik Ten Hag, sembra che il Manchester United abbia deciso di puntare su Ruben Amorim. I Red Devils sono infatti pronti a pagara la clausola rescissoria da 10 milioni di euro allo Sporting Lisbona per liberare subito l'ex centrocampista. Una decisione arrivata dopo alcuni giorni di riflessioni, in cui sono stati valutati anche altri profili. Tra questi c'era anche quello di Massimiliano Allegri, ex allenatore della Juventus.

Manchester United, scartato Allegri: il motivo Secondo quanto riportato dal The Athletic, Massimiliano Allegri sarebbe stato uno dei primi nomi presi in considerazione dalla dirigenza del Manchester United dopo l'esonero di Erik Ten Hag. L'ex allenatore della Juventus non ha però convinto fino in fondo, visto che è stato valutato come un tecnico meno propenso a costruire un progetto a lungo termine. Oltre ad Allegri, i Red Devils avevano pensato anche ad Edin Terzic e a Xavi dopo la fine delle loro esperienze al Borussia Dortmund e al Barcellona.

Manchester United, i motivi dietro alla scelta di Amorim A fare la differenza nella scelta di Ruben Amorim sono stati i risultati ottenuti con lo Sporting Lisbona, con ben due campionati e tre coppe nazionali conquistati in quattro anni. Inoltre l'ex centrocampista è dotato di una forte personalità e di un gioco immediatamente riconoscibile, nonostante l'utilizzo della difesa a tre. Per tutta questa serie di motivi, il Manchester United ha scelto di investire quindi i 10 milioni di euro della clausola rescissoria piuttosto che optare per un allenatore svincolato.

