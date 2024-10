Zidane duro: “Vinicius come Ronaldo nel 2018. Il Pallone d’Oro non è credibile”

Il Pallone d'Oro vinto da Rodri è destinato ancora a far discutere. La presa di posizione del Real Madrid per la mancata assegnazione a Vinicius è stata forte, con l'assenza totale alla cerimonia . Anche se a non tutti è piaciuto questo atteggiamento . A pensarla come i Blancos sono invece due custodi di questo titolo: Zidane e Benzema.

Zidane: "Pallone d'Oro? Non sempre lo vince chi merita"

Zinedine Zidane ha espresso a DAZN la sua opinione sul Pallone d'Oro su Rodri: “Non sempre il vincitore del Pallone d'oro è colui che lo merita più di altri. Guardando alle prestazioni dell'ultima stagione, Vinicius jr è stato sensazionale. Merita un riconoscimento per il suo duro lavoro e per il talento. Può capitare che il vincitore non sia il giocatore che lo meriti di più e onestamente il Pallone d'oro ha iniziato a perdere la sua credibilità quando nel 2018 non fu assegnato a Cristiano Ronaldo (e fu attribuito al compagno di squadra Luka Modric, ndr)”.

Pallone d'oro a Rodri? Benzema attacca

“È da anni che Vini è un giocatore che, oltre a segnare gol, si dà un gran da fare per la squadra. Quest'anno, quando il Real Madrid ha vinto la Champions League, lui è stato determinante in ogni partita. Non c'è nessun altro che meritasse il Pallone d'oro più di lui. Non ho nulla contro Rodri, che è un buon giocatore ma, quando guardo le partite sul divano, non l'ho mai visto fare una giocata che mi facesse dire 'wow'. Vinicius lo ha fatto più di una volta. L'ho sentito in queste ore ed è triste, perché è difficile da accettare di non vincere il Pallone d'oro poche ora prima della consegna quando tutto il mondo dice che lo vincerai tu” - ha detto Benzema al programma tv spagnolo El Chiringuito.