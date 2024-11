"Vidal ubriaco e denunciato per violenza sessuale”: la bomba dal Cile

Guai in vista per Arturo Vidal e alcuni giocatori del Colo Colo. Stando al quotidiano Teletrece, il giocatore è stato fermato dalla Polizia locale in stato di ebbrezza. Il calciatore sarebbe salito in macchina con alcuni compagni dopo una festa organizzata per il compleanno di Lucas Cepeda e Vicente Pizarro e avrebbero provato ad evitare e poi a forzare un posto di blocco. Tentativo ovviamente fallito. Ma le notizie dal Cile non si fermano qui: il centrocampista e altri compagni di squadra sarebbero stati denunciati da una ragazza con l'accusa di violenza sessuale. Il fatto risale alle prime ore della scorsa notte di lunedì 4 novembre, in un bar nel quartiere Vitacura di Santiago.