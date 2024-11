Icardi, periodo terribile: Wanda Nara ha una relazione e lui si fa il crociato

Periodo nero per Mauro Icardi. Dopo la rottura con Wanda Nara che ha anche confermato la relazione con LGante, l'attaccante argentino ha rimediato un brutto infortunio nel corso della gara di Europa League tra il Galatasaray e il Tottenham: per lui rottura del crociato e stagione finita. Il centravanti ex Inter è stato portato fuori campo in barella, all'83° minuto di gioco, dopo essersi infortunato da solo mentre portava pressione sul portiere del Tottenham.