"Francia-Israele, non ci tiriamo indietro": Retailleau dopo il caso Amsterdam

"La Francia non si tira indietro": dopo le violenze di Amsterdam contro i tifosi israeliani, a margine della partita di calcio fra l'Ajax e il Maccabi di Tel Aviv, il ministro dell'Interno francese, Bruno Retailleau conferma che la partita di Nations League di giovedì prossimo allo Stade de France, fra i Bleus e Israele, si svolgerà regolarmente. Il contesto di tensione attorno al match è aumentato dopo che militanti filopalestinesi hanno manifestato davanti alla Federcalcio francese per chiedere l'annullamento della partita e dopo che gli ultrà del Paris Saint-Germain hanno dispiegato due sere fa, in occasione dell'incontro di Champions contro l'Atletico Madrid, lo striscione "Free Palestine".