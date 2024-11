Icardi ko, rottura del legamento crociato: stagione finita, il messaggio dell’Inter

MILANO - Deve essere un periodo da “Saturno contrario” per Mauro Icardi. Di quelli che, alla fine, ne uscirai cambiato e forse pure migliorato, ma intanto sembra che tutto giri nella maniera sbagliata. Nel fine settimana in cui gli astri su San Siro si allineano in modo da far incontrare di nuovo chi ha messo fine alla sua storia in nerazzurro, l’attaccante del Galatasaray comincerà un periodo di assenza dai campi che sarà molto lungo. Giovedì, nella gara di Europa League contro il Tottenham , si è accasciato mentre stava andando a pressare il portiere avversario, Fraser. Maurito è uscito in barella, mani nei capelli tagliati corti e presagi per nulla buoni confermati ieri dal responso medico: rottura del legamento crociato anteriore e del menisco del ginocchio destro. Stagione finita e arrivederci alla prossima, chissà se con la maglia del Galatasary - dove dall’arrivo di Osimhen si cominciava a ipotizzare un addio dell’argentino, magari con ritorno in Italia.

Il messaggio dell'Inter

Chissà se ci penserà, in questi mesi che lo attendono e chissà se domani, visto che non potrà scendere in campo con i compagni, avrà tempo di vedere Inter-Napoli. Marotta e Conte uno contro l’altro, da un lato il presidente dell’Inter che da dirigente lo aveva spogliato della fascia (insieme a Spalletti), dall’altra il tecnico che ha avvallato l’addio di Icardi all’Inter. Lui, dopo un’estate da separato in casa e allenamenti a parte senza partecipare alle amichevoli, ci sperava comunque, ma quasi sul gong del mercato è salito sull’aereo con destinazione Parigi e della sua era all’Inter sono rimasti solo i ricordi. I nerazzurri hanno comunque mandato un messaggio su X all’indirizzo dell’ex. «In bocca al lupo Mauro per una pronta guarigione». Lo stesso giocatore ha ragguagliato tutti con un post social. «Dovrò stare fuori qualche mese, con un sorriso e lavorando duro, per tornare migliore. Auguro tanti successi in questa stagione ai miei compagni e a tutta la famiglia del Galatasaray», ha scritto Mauro. Nessun messaggio pubblico via social per lui è arrivato invece da Rio de Janeiro. Città nella quale la ex Wanda Nara sta passando una vacanza insieme al trapper L-Gante (e alle rispettive figlie). Wanda e l’artista erano stati protagonisti di un video molto discusso più di un anno fa, durante la prima crisi dei coniugi Icardi, ma solo da un paio di giorni i due hanno effettivamente confermato di avere intrapreso una relazione. Se la situazione professionale di Icardi è triste, pure quella sentimentale non sorride.