Vidal in lacrime, ancora campione e torna in Nazionale! "Niente è come questo"

E' stato un gol di Arturo Vidal , ex centrocampista della Juventus e dell' Inter , a regalare il pareggio per 1-1 al Colo Colo sul campo del Copiaopò: con questo risultato la certezza del 34° titolo di campione del Cile per il Colo Colo . I giocatori, prima di festeggiare, hanno atteso però la fine del match che si giocava in contemporanea tra Universidad de Chile ed Everton, per poi scatenarsi portando in trionfo il tecnico Almiron.

Le parole di Vidal

Particolarmente emozionato Arturo Vidal che a un certo punto si è lasciato andare a delle lacrime di gioia. Il cileno ha dichiarato: "Durante la mia carriera ho vinto molti titoli, però niente è stato come adesso, a 37 anni e dopo essere tornato a casa proprio per vivere un'emozione come questa. Mi sembra un sogno, posso solo ringraziare chi ha fatto sì che tutto questo, con il cuore, il lavoro e i sacrifici, si realizzasse. Ora sogno di andare oltre i quarti di finale, dove ci siamo fermati quest'anno, in Coppa Libertadores. Il massimo sarebbe vincerla nel 2025, che sarà l'anno del centenario del club". Il cileno ex Juventus è stato anche convocato in nazionale per le partite delle qualificazioni mondiali contro Perù e Venezuela, prendendo il posto dell'infortunato Pulgar, ex Fiorentina e Bologna.