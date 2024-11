Borja Mayoral, casa in fiamme e paura: "Siamo sotto shock". Pare sia stata tutta colpa di...

Borja Mayoral, attaccante del Getafe ed ex giocatore della Roma, ha vissuto nelle scorse ore un episodio drammatico. Mentre partecipava alla cerimonia di consegna del Trofeo Zarra (riconoscimento ricevuto per i 15 gol segnati nella stagione precedente), nella casa del calciatore a Pozuelo de Alarcón è scoppiato un incendio. Fortunatamente, né Mayoral né la sua compagna erano presenti in casa al momento dell'incidente. Presenti, invece, i due cani della coppia, che sono stati salvati dai vigili del fuoco e affidati ai vicini. Al momento non sono del tutto chiare le cause dell'incendio, probabilmente è stato causato da un guasto elettrico.