Assurda infezione e ritiro a 19 anni: la carriera spezzata del baby Real Madrid

I ringraziamenti di Cucalon

Il lungo messaggio social di Marc è poi proseguito: "Dopo tutto, penso di essere stato un vero privilegiato per aver fatto parte del miglior club del mondo e aver vissuto un sogno. Ho imparato e maturato come persona e come giocatore. Mi porto via per il resto della mia vita i valori che mi hanno inculcato e ovviamente il calcio mi ha insegnato in ogni trionfo e in ogni sconfitta: bisogna sempre superare e continuare a lottare per superare gli ostacoli. Queste lezioni faranno parte della mia vita per sempre". Concludendo: "È ora di guardare indietro ed essere grato a tutte le persone che mi sono state accanto in questo percorso. Grazie infinite alla mia famiglia. Grazie ai miei genitori, che mi hanno sempre sostenuto in ogni decisione e in ogni pietra lungo il cammino. È vero che lasciare casa per realizzare il mio sogno è stato difficile. Ma vedere le loro facce felici quando mi vedevano godere sul campo è diventato il mio più grande orgoglio. Grazie anche ai miei amici, quelli incondizionati che non mi hanno mai deluso".