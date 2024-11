Papu Gomez si allena in Spagna e pensa al futuro: "Sceglierò un buon club"

Papu Gomez e gli allenamenti con il La Mancha

"Manca poco" ha sottolineato il Papu Gomez a Castilla la Mancha Television. "Sono venuto a Madrid per qualche giorno per visitare alcuni buoni amici qui che mi hanno invitato ad allenarmi, quindi sono qui con grande piacere. Mi sono piaciute molto le strutture, non hanno nulla da invidiare a una squadra di Prima Divisione, e il girone è spettacolare".

L'argentino ha proseguito: "Essere di nuovo in uno spogliatoio è la vita. Non manca molto e spero di poter tornare la prossima stagione. Sceglierò un buon club, una buona città per vivere con la famiglia e cercare di divertirmi. Non ho mai avuto infortuni importanti, mi sono preso cura di me stesso e penso che ancora qualche anno potrò giocare".