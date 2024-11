Cristiano Ronaldo, un noto chirurgo gli fa causa: il motivo è clamoroso

Cristiano Ronaldo è stato citato in giudizio dal dottor Roshan Ravindran, noto come Dr. Rosh, per un presunto mancato pagamento di 40mila sterline riguardante alcuni presunti trattamenti estetici effettuati nel 2021 e 2022, durante il periodo in cui CR7 militava nel Manchester United. Il medico inglese, ex cardiologo specializzato in botox, filler, cura della pelle e lifting delle sopracciglia, sostiene di aver fornito servizi non solo al calciatore, ma anche a membri della sua famiglia e del suo entourage presso la sua clinica nel Cheshire. Attualmente, il calciatore dell'Al Nassr non ha rilasciato commenti pubblici riguardo alla vicenda. Un motivo clamoroso considerato lo status economico del fuoriclasse portoghese che al momento non ha rilasciato dichiarazioni in merito.