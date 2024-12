Tragedia in Guinea, scontri e morti durante una partita di calcio

Sono almeno 56 le persone che hanno perso la vita ieri a N'Zerekor , la seconda città più grande della Guinea, nel sud-est del Paese a causa della calca nata dalle proteste del pubblico dopo la partita tra la squadra di calcio locale e quella del Labe . In seguito ad alcune decisioni dell'arbitro che stava dirigendo la gara sono iniziate le furenti proteste dei tifosi, trasformatesi poi in violenti scontri . Al momento non è chiara l'esatta dinamica che ha poi portata alla tragedia. Intanto le forze dell'ordine stanno monitorando la situazione per evitare ulteriori tensioni.

Tragedia in Guinea, la nota: "Il Governo fa appello alla calma"

Il governo del Guinea ha resto noto quanto accaduto tramite un comunicato ufficiale, facendo un appello alla calma per tentare di far rientrare l'emergenza: "Le manifestazioni per le decisioni arbitrali hanno portato a lanci di pietre da parte dei tifosi, provocando una calca mortale. I servizi ospedalieri riferiscono un bilancio provvisorio di 56 vittime" vi si legge ancora. Il primo ministro Amadou Oury Bah ha condannato gli "incidenti che hanno guastato la partita tra le squadre di Labe e N'Zerekore", in un post su Facebook. "Il governo sta monitorando la situazione e ribadisce il suo appello alla calma per non impedire ai servizi ospedalieri di prestare soccorso ai feriti", ha aggiunto.