Icardi sfrattato da Wanda e in ospedale: "Grazie a chi mi ha curato, torno presto"

Periodo non facile per Mauro Icardi, segnato dal grave infortunio sul campo e dalla separazione da Wanda Nara. Durante la partita di Europa League tra Galatasaray e Tottenham del 7 novembre scorso, l'attaccante argentino ha subito la rottura del legamento crociato anteriore e del menisco del ginocchio destro, infortunio che ha decretato il proseguimento della sua stagione agonistica. Così come mostrato sui social, il calciatore argentino è stato operato nelle scorse ore al Sanatorio Las Lomas a San Isidro, in provincia di Buenos Aires.