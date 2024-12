Mls, trionfano i Los Angeles Galaxy: anche un ex Juve tra i campioni

I Los Angeles Galaxy hanno vinto il sesto titolo della Major League Soccer (Mls), battendo per 2-1 i New York Red Bulls nella finale del campionato disputata nella metropoli californiana, al 'Dignity Health Sports Park'. Due reti in apertura di gara - al 9' Joseph Paintsil e al 13' Dejan Joveljic, prima del gol al 28' di Sean Nealis per NY - hanno regalato ai Galaxy il loro primo titolo dal 2014 e il sesto in assoluto, record per il campionato statunitense. Solo un anno fa, la squadra aveva chiuso al penultimo posto la Western Conference e sembrava in declino, con tifosi delusi e la concorrenza della squadra rivale del Los Angeles FC, campione nel 2022, ma l'arrivo nel maggio 2023 di un nuovo manager, Will Kuntz, ha portato ad una rapida risalita.