Primato, gioco, grinta, lacrime: così Gattuso ha conquistato l’Hajduk

L'appuntamento per la sfida al vertice è fissato per le 17.45 di domenica 15 dicembre, a Spalato, stadio Poljud, lo stadio dell'Hajduk, una delle due capoliste del massimo campionato croato. L'altra è il Rijeka , l'avversario più atteso dai tifosi della squadra 6 volte campione della Croazia e 8 volte vincitore della Coppa di Croazia . Rino Gattuso non vede l'ora e i suoi giocatori come lui. L'avventura dalmata di Ringhio è perfettamente in linea con il suo carattere, la sua grinta, la sua generosità: è così che ha conquistato i calorosissimi sostenitori del club. Dopo la grande vittoria nel derby con la Dinamo Zagabria , festeggiata quasi fosse la conquista del titolo, ha raccontato il veterano Ivan Rakitic , 36 anni, 310 partite con il Barcellona , 16 trofei in bacheca, 106 presenze in Nazionale: "Il nostro allenatore ha vinto tutto con il Milan, è diventato campione del mondo con l'Italia, ha sulle spalle 400 partite alla guida di grandi squadre, eppure è stato capace di piangere lacrime di gioia nello spogliatoio, felice come un ragazzino. È incredibile quanto grandi siano la sua passione e il suo cuore".

Rino è lì, sempre lì. Unico. Inarrivabile. Semplicemente, Gattuso

Il successo sulla Dinamo è stato celebrato in pompa magna a Spalato, anche perché la squadra di Zagabria ha vinto sette campionati di fila, cioè diciotto degli ultimi diciannove. Il comportamento di Gattuso ha fatto subito breccia nella città più sportiva del mondo, così la chiamano con orgoglio i suoi abitanti, avendo regalato alla Croazia il numero più alto di medagliati e olimpionici. "Mi erano state fatte promesse che non sono state mantenute", ha confidato Rino a goal.com, riferendosi alle difficoltà societarie, agli stipendi pagati in ritardo ai giocatori, al brusco congedo di Kalinic che l'allenatore italiano aveva fortemente voluto all'Hajduk. "Ho dovuto scegliere fra arrendermi o lottare. Io preferisco sempre lottare. Ho avvertito che questi giocatori mi hanno dato il cuore e non ho voluto deluderli. Se me ne fossi andato mentre loro davano tutto, mi sarei sentito un piccolo uomo. In vita mia ho già guadagnato tanto e di certo non sono rimasto a Spalato per i soldi. Se la pensassi in modo diverso, me ne andrei a Marbella a portare a spasso i cani". Invece no. Rino è lì, sempre lì. Unico. Inarrivabile. Semplicemente, Gattuso.