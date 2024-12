Un Gattuso mai visto: "Perché l'ho fatto dopo 20 anni". E 'ringhia' anche così...

Gennaro Gattuso ha sorpreso tutti con un drastico cambio di look , mostrandosi senza barba , un elemento distintivo che lo ha accompagnato per gran parte della sua carriera, sia da calciatore che da allenatore. L'ex Milan, oggi alla guida dell’Hajduk Spalato , è apparso ringiovanito e diverso, riportando molti indietro nel tempo di 20 anni, quando il suo volto era sbarbato. La nuova versione di "Ringhio" ha spiazzato i fan, abituati alla sua immagine sempre grintosa e caratterizzata da barba e baffetti, dando il via a tanta curiosità e commenti su social.

Gattuso, perché si è fatto radere la barba

Gennaro Gattuso si è reso protagonista del nobile e significativo gesto per un motivo particolare: partecipare all'iniziativa benefica Beard Auction, organizzata per raccogliere fondi a sostegno della lotta contro il cancro. Con la sua consueta grinta e disponibilità, l'allenatore non ha esitato a radersi la barba, contribuendo alla causa che ha raccolto circa 10mila euro, destinati ad associazioni locali impegnate nella prevenzione e nella cura della malattia. A partecipare all'evento anche il difensore Zvonimir Sarlija e il portiere Matej Sunara, che hanno seguito l'esempio dell'allenatore. L’iniziativa ha ottenuto un grande successo, raccogliendo complessivamente 150mila euro. Nel video non manca uno dei simpatici siparietti a cui ci ha abituato "Ringhio": quando un giocatore gli svela scherzando che sarà lui ad usare il rasoio, Gattuso reagisce di istinto facendosi scappare un “Che ca**o fai tu?”. Di ben altro tono le parole rilasciate al sito ufficiale dell’Hajduk ha dichiarato: “Sono orgoglioso di partecipare a questa sfida perché si tratta di un’azione umanitaria molto importante. Non mi rado la barba da 20 anni, ma sono felice di farlo per beneficenza. Dobbiamo raccogliere almeno 10mila euro e mi sto radendo”.