La Supercoppa di Spagna su Cronache di spogliatoio

Gran colpo per Cronache di spogliatoio, che per il secondo anno consecutivo trasmetterà la Supercoppa di Spagna in diretta sul proprio canale YouTube. Il medium nato sui social network offrirà gratuitamente l’intera competizione in esclusiva digitale: Athletic Bilbao-Barcellona l’8 gennaio, Real Madrid-Maiorca il 9 gennaio e la finale in programma per il 12 gennaio.