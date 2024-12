Aggressione shock in strada, carriera a rischio: cosa è successo all'attaccante

Guido Burgstaller , attaccante del Rapid Vienna , è stato vittima di un'aggressione violenta che lo ha costretto a ricoverarsi in ospedale. Il 35enne ha subito una frattura alla base del cranio a seguito di un attacco improvviso da parte di un individuo non ancora individuato, avvenuto sabato scorso nella zona di Heldenplatz, una delle piazze storiche di Vienna. La gravità delle sue ferite è tale che il suo ritorno in campo appare altamente incerto.

Burgstaller, le condizioni e la nota del Rapid

Secondo le testimonianze di chi ha assistito all'incidente, si è trattato di una colluttazione improvvisa tra Burgstaller e l'aggressore, che è riuscito a fuggire subito dopo l'episodio. Al momento, non sono chiari i motivi dietro all'attacco e le indagini della polizia sono ancora in corso per capirnele dinamiche e indivudare l'aggressore, dopo che un testimone ha formalizzato la denuncia. L'unica certezza al momento è che Burgstaller dovrà rimanere lontano dai campi per parecchi mesi, rendendo incerta ogni previsione sul suo recupero.

A seguito dell'episodio è arrivato anche il comunicato del club: "Chiediamo di rispettare la privacy di Guido Burgstaller e della sua famiglia - si legge nella nota ufficiale della società -. Se ci saranno novità nei prossimi giorni, l'SK Rapid lo riferirà d'intesa con il suo staff medico e con Guido Burgstaller. L'SK Rapid sosterrà pienamente il calciatore nel suo percorso verso una guarigione completa e, si spera, rapida. Confidiamo nelle autorità competenti affinché il colpevole, finora sconosciuto, venga assicurato rapidamente alla giustizia".