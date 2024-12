Chiesa si rivede in campo, 2-1 Liverpool. Newcastle, Tonali show!

Il Liverpool si qualifica per le semifinali di Carabao Cup vincendo in trasferta sul campo del Southampton. I Reds chiudono il primo tempo col doppio vantaggio grazie alle firme di Nunez e Elliott. Nella ripresa si rivede in campo Federico Chiesa che entra al posto di Alexander-Arnold al 46° minuto: a trenta dalla fine Archer accorcia le distanze per i padroni di casa ma ciò non basta ad evitare l'eliminazione per il Southampton. Vince anche l'Arsenal che in casa supera in rimonta il Crystal Palace per 3-2. Ospiti avanti con Mateta e raggiunti e superati dalla tripletta di Gabriel Jesus arrivata nella ripresa. Nel finale arriva la rete dei londinesi con Nketiah che accorcia le distanze. In semifinale l'Arsenal se la vedrà con la vincente della sfida tra Tottenham e Manchester United.