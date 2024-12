Anche a Natale è sempre il solito Cristiano: Ronaldo da Santa Claus

Dal clima caldo dell'Arabia Saudita, a quello gelido della Lapponia. Cristiano Ronaldo ha deciso di trascorrere le feste natalizie 'a casa' di Babbo Natale, come testimoniano le foto postate dal fuoriclasse portoghese sul suo profilo Instagram. In una lo si vede su una motoslitta, in mezzo alla neve, assieme al figlio Cristianinho, nell'altra è a petto nudo su un balcone e la didascalia è un classico "Buon Natale a tutti". CR7 è volato in Finlandia approfittando di una pausa della Saudi League, che riprenderà giovedì 9 gennaio.