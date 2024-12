Gatti stronca Messi: "Oggi è uno in meno, Ronaldo è migliore di lui"

Gatti: "Argentina fortunata, volevano Messi campione"

L'ex portiere ha anche parlato del futuro della sua nazionale: "Spero di sbagliarmi, ma penso che l'Argentina non farà bene nella prossima Coppa del Mondo. Non ha più i suoi giocatori fondamentali. L'Argentina aveva i due difensori centrali molto forti come Romero e Otamendi. Ma il Cuti è molto aggressivo e non glielo permetteranno più. L'Argentina è stata fortunata, perché se il Mondiale si fosse giocato in Argentina non l'avrebbe vinto. Perché? L'hanno vinto perché hanno giocato in un posto dove non amano il calcio e volevano non che l'Argentina fosse campione, ma che Messi fosse campione in modo da poter dire che è il migliore del Mondo. Questa è la realtà. Per me il migliore resta comunque Mbappé. Hai visto com'è stato in quella finale? È stato Mbappé contro l'Argentina, io ho rivisto Pelé. Adesso con il Real Madrid ha il banco di prova più grande del Mondo".